За минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав, зі сторони бойовиків 13 обстрілів

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Минулої доби зафіксовано 13 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“Зокрема на Донецькому напрямку з гранатометів різних типів бойовики вели вогонь по українських укріпленнях у районі Кам’янки. Також гранатомети та великокаліберні кулемети окупанти застосували по захисниках Лебединського та Новотроїцького. Крім цього, під ворожий вогонь зі стрілецької зброї потрапили наші оборонці Старогнатівки, Павлополя та шахти Бутівка”, — вказано у повідомленні.

Також у прес-центрі додали, що: “На Луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Троїцьке, а стрілецьку зброю застосував неподалік Щастя”.

“Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав”, — повідомили у штабі.

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