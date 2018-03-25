За минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав, зі сторони бойовиків 13 обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Минулої доби зафіксовано 13 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Зокрема на Донецькому напрямку з гранатометів різних типів бойовики вели вогонь по українських укріпленнях у районі Кам’янки. Також гранатомети та великокаліберні кулемети окупанти застосували по захисниках Лебединського та Новотроїцького. Крім цього, під ворожий вогонь зі стрілецької зброї потрапили наші оборонці Старогнатівки, Павлополя та шахти Бутівка”, — вказано у повідомленні.
Також у прес-центрі додали, що: “На Луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Троїцьке, а стрілецьку зброю застосував неподалік Щастя”.
“Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав”, — повідомили у штабі.