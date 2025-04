ЄС остаточно затвердив угоду про Brexit

“Угода про вихід набуде чинності після виходу Великої Британії з ЄС 31 січня 2020 року опівночі за Центральноєвропейським часом. З цього часу Велика Британія більше не буде державою-членом ЄС і вважатиметься третьою країною”, — сказано у повідомленні.

Угода передбачає впорядкований вихід Великої Британії з блоку. Вона охоплює права громадян, фінансові питання, перехідний період, протоколи щодо Ірландії і Північної Ірландії, Кіпру та Гібралтару.

Дана угода означає початок перехідного періоду, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Цей перехідний період потрібний для того, аби громадяни і підприємства мали більше часу для адаптації до нових умов. Протягом перехідного періоду офіційний Лондон продовжить застосовувати закони ЄС, але більше не буде представлений ​​в інституціях Євросоюзу.

Варто нагадати, що вчора Європарламент схвалив угоду про вихід Великої Британії зі складу ЄС.

Yesterday was an emotional day in Parliament. British friends, know that you will be missed. pic.twitter.com/HaRWsvnItE

— David Sassoli (@EP_President) January 30, 2020