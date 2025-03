Віце-президент США обговорив боротьбу з наркотиками з президентом Колумбії

У розмові з Дуке Пенс “наголосив на необхідності рішуче скоротити виробництво і обіг наркотиків”. “Ми обговорили гуманітарну кризу та авторитарні умови в Венесуелі і твердо маємо намір продовжувати наполягати на відновленні демократії (в республіці)”, — підкреслив Пенс.

Раніше 22 червня Дуке зустрівся з генпрокурором Колумбії Нестором Умберто Мартінесом і “підтвердив прихильність до боротьби з наркотиками”. Про це президент написав у своєму Twitter. “Ми хочемо працювати з нашим генпрокурором, щоб це явище зазнало поразки”, — зазначив Дуке.

Вибори в Колумбії пройшли 17 червня, на них переміг кандидат від правої партії “Демократичний центр” Іван Дуке, набравши 54% голосів. Його опонент від коаліції “Людська Колумбія” Густаво Петро заручився підтримкою 41,8% виборців. Дуке вступить на посаду 7 серпня, змінивши чинного колумбійського лідера Хуана Мануеля Сантоса, який стояв на чолі країни з 2010 року.

Spoke with President-Elect @IvanDuque of Colombia today, stressing the need to move decisively to cut drug production & trafficking. We discussed the humanitarian crisis and authoritarian conditions in Venezuela and committed to continue to press for the restoration of democracy.

