Вітренко порівняв ціну російського газу до і після рішення Стокгольма

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Без перегляду контрактної ціни російського газу трибуналом у Стокгольмському арбітражі вартість блакитного палива з РФ для України була б удвічі вищою за ринкову. Це приклад того, як Газпром та Росія будує відносини з Україною. Про це заявив виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.