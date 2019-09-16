Вітренко порівняв ціну російського газу до і після рішення Стокгольма
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Без перегляду контрактної ціни російського газу трибуналом у Стокгольмському арбітражі вартість блакитного палива з РФ для України була б удвічі вищою за ринкову. Це приклад того, як Газпром та Росія будує відносини з Україною. Про це заявив виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Готували аналіз для внутрішніх цілей, але цифри настільки важливі, що вирішив їх опублікувати. На графіку ціна на газ за контрактом з Газпромом "до перегляду в арбітражі" (блакитна лінія) і "після перегляду в арбітражі" (червона лінія). Як ви самі бачите, ціна після перегляду є постійно і суттєво нижчою, ніж до перегляду Трибуналом в Стокгольмському арбітражі. Якщо подивитися на поточний період, то різниця практично у два рази. Тобто ми би зараз платили за Газпрому за газ ціну у 2 рази більшу", - зазначив Вітренко.
З його слів, це сталося б, якби українська сторона не вимагала у Стокгольмському арбітражі перегляду контрактної ціни до ринкового рівня, зокрема заміни прив’язки до нафтопродуктів у формулі ціни на прив’язку до ринкових цін на газ у Європі, і не перемогли за цією вимогою.
"В 2 рази вища ціна за ринкову, вдумаєтесь в цю цифру! Ось вам приклад того, як Газпром та Росія будує відносини з Україною, і що відбувається, коли нікому зрозуміти та захистити інтереси української сторони", - додав посадовець.
Також він зауважив, що "ми не порушуємо положення про конфіденційність наших контрактів з Газпромом, оскільки ціна "до перегляду в арбітражі" може бути розрахована на підставі контракту, опублікованого у пресі, а ціна "після" перегляду за законодавством України мала б все одно бути опублікована".
Додамо, 22 грудня 2017 року Арбітражний суд ухвалив рішення на користь Нафтогазу у всіх спірних питаннях щодо контракту на поставку газу з Газпромом, зокрема, ціноутворення.
Нафтогаз намагається примусово стягнути з "Газпрому" 2,6 млрд дол. на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.