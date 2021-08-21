Вилучення росіянина: “Монако” зазнав поразки перед матчем із “Шахтарем”

Деталі

“Монако” мав відчутну перевагу у володінні м’ячем (71 відсоток проти 29-ти), і за ударами — 9 проти 4-х. Проте реалізація підвела команду Ковача. Натомість у другій половині у воротах “Монако” розписався камерунський нападник Ганаго та француз Банза — 0:2.

Примітно, що на 61 хвилині вилучення у “Ланса” отримав Дукоре, а на 86 — росіянин у складі “Монако” Головін.

Примітно, що перша перемога “Ланса” в чемпіонаті. У команди з півночі Франції 5 очок і 4 місце. “Монегаски” з одним пунктом поки 16-ті, що не здобувши жодної перемоги.

Доповнення

“Монако” в гостях проведе матч у відповідь раунду плей-офф Ліги чемпіонів, який пройде 25-го серпня.