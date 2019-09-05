ВАКС не зможе опрацювати 3 тисячі справ, які на нього можуть звалити – Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Обмежений склад суддів Вищого антикорупційного суду не зможе опрацювати три тисячі корупційних справ, які можуть передати до нього. Про це заявив директор НАБУ журналістам в Києві після брифінгу з нагоди початку здійснення судочинства ВАКС, передає кореспондент УНН.
"В апеляційній інстанції буде діяти 4 колегії, в першій інстанції – 10 колегій, всього 6 слідчих суддів. Тобто це якраз такий невеликий відносно колектив, який готовий слухати невелику кількість справ, але справи гучні, складні, які вимагають ретельної підготовки, які вимагають відповідних ділових якостей. Три тисячі – це нереальна сума для такого невеликого колективу", - зазначив Ситник.
За його словами, невеликий розмір суду і був покладений в ідею створення ВАКС.
При цьому він додав, що така чисельність працівників суду буде достатньою для вирішення поточних справ, а також справ, які будуть передані НАБУ для розгляду для того, щоб вони були розглянуті "в розумні строки".
Нагадаємо, днем початку роботи Вищого антикорупційного суду визначено 5 вересня. Відповідне рішення було ухвалено під час зборів суддів ВАКС ще у травні.
Команда Президента пообіцяла зробити все, щоб вирішити питання із межами підсудності для вільної роботи Вищого антикорупційного суду над топ-200 корупційних справ чиновників.
За попередніми підрахунками Державної судової адміністрації України, з місцевих загальних судів до Вищого антикорупційного суду повинно надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких майже 200 — це корупційні справи.