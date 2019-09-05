ВАКС не зможе опрацювати 3 тисячі справ, які на нього можуть звалити – Ситник

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Обмежений склад суддів Вищого антикорупційного суду не зможе опрацювати три тисячі корупційних справ, які можуть передати до нього. Про це заявив директор НАБУ журналістам в Києві після брифінгу з нагоди початку здійснення судочинства ВАКС, передає кореспондент УНН.