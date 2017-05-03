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В.Медведчук прокоментував розслідування одеської трагедії

Київ • УНН

 • 7451 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Після страшної трагедії в Одесі, коли в результаті пожежі в Будинку профспілок згоріли десятки людей, пройшло вже три роки. Однак розслідування цього злочину досі не завершено, винні в масовій загибелі людей не покарані, справедливість не восторжествувала. Таку думку висловив лідер громадського руху "Український вибір - Право народу" Віктор Медведчук у своєму блозі, передає УНН.

В.Медведчук прокоментував розслідування одеської трагедії

"Події 2 травня 2014 року відомі по хвилинах, за три роки опитано сотні свідків, зібрані тисячі відео- і фотодоказів... Однак результатів розслідування, яких чекають не тільки в Україні, але і у всьому світі, до сих пір немає. Відсутність прогресу в розслідуванні одеської трагедії тільки підсилює сумніви в тому, що влада зацікавлена ​​у встановленні істини", - заявив В.Медведчук.

З його слыв, міжнародна консультативна група Ради Європи, яка спостерігала за розслідуванням трагедії, ще в листопаді 2015 року зробила висновок, що слідство не відповідало вимогам Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, не було ні об'єктивним, ні незалежним, ні ефективним.

"Стурбованість ходом розслідування висловлювали і в Організації Об'єднаних Націй. У доповідях Управління верховного комісара ООН з прав людини про ситуацію з правами людини в Україні неодноразово відзначалися випадки втручання в діяльність судової влади, а також процедурні порушення, "які свідчать про недостатню зацікавленість в належному розслідуванні і притягненны до відповідальності винних, а також про безпосереднє і непряме політичне втручання, що дозволяє припускати навмисне перешкоджання правосуддю і затримку в його здійсненні", - зазначив політик.

"Про те, що головною перешкодою у встановленні істини при розслідуванні трагедії 2 травня є не непрофесіоналізм слідчих органів, а "... дефіцит бажання притягти до відповідальності тих, хто це робив", говорила два роки тому і тодішня представник США при ООН Саманта Пауер", - додав він.

При цьому він заявив, що "ні обурення української громадськості, ні критика міжнародних інституцій не змусили владу довести розслідування до логічного завершення". "Не дивлячись на широкий громадський резонанс, судові засідання як і раніше переносяться, радикали чинять тиск на суд, самовідводи суддів тривають, а начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін заявив, що багато доказів у справі 2 травня 2014 року втрачені. При такому підході влади об'єктивного і неупередженого розслідування чекати не доводиться", - зазначив В.Медведчук.

"Розуміючи це, родичі загиблих в Будинку профспілок в серпні 2016 року подали позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), це їх єдиний шанс юридично зафіксувати бездіяльність органів влади. ЄСПЛ підтвердив: позов прийнятий до розгляду. Адвокати потерпілих вважають, що це не тільки стимулюватиме слідство, а й змусить його бути справедливим і неупередженим. Дуже хочеться вірити, що надії родичів загиблих виправдаються і винні в цьому страшному злочині все ж будуть покарані. Адже розслідування одеської трагедії - це своєрідний тест на відповідність команди євроінтеграторів тим принципам, які нею постійно декларуються: демократія, відкритість, верховенство права. І тест цей не пройдений", - резюмував політик.

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