В аеропорту Манчестера поліція провела контрольований підрив підозрілого предмета

“Вибухотехніки прибули на територію транспортно-пересадочного вузла Манчестерського аеропорту для надання допомоги співробітникам поліцейського управління Великого Манчестера в їх роботі. Для того, щоб переконатися в тому, що предмет не становить небезпеки, ними був проведений контрольований підрив, — йдеться в заяві. — В як запобіжний засіб встановлене поліцією оточення поки не буде знято, триває розслідування”.

Раніше поліція і служби аеропорту повідомили про часткову евакуацію повітряної гавані після виявлення підозрілого предмета на території пересадочного вузла поруч із залізничною станцією.

Додамо, що наприкінці серпня в аеропорту Мюнхена в Німеччині затримали рейси у двох терміналах через несанкціоноване проникнення сторонньої людини в так звану “чисту зону”.

Bomb disposal officers are at #ManchesterAirport transport interchange to assist GMP with enquiries.



As part of their assessment to ensure the package is safe, a controlled explosion took place.



The cordon will remain in place as a precautionary measure as enquiries continue.

— Greater Manchester Police (@gmpolice) September 23, 2019