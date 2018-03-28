Ужгородський скансен: усе Закарпаття на площі у 5,5 гектарів
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 28 березня. УНН. У самому центрі Ужгорода на вулиці Капітульній розташований Закарпатський музей народної архітектури та побуту, або ж Ужгородський скансен – музей просто неба, повідомляє кореспондент УНН.
Тут на площі у 5,5 гектарів зібрані унікальні експонати — старовинні будинки із предметами побуту з різних куточків Закарпаття.
По суті, скансен — це старовинне село у центрі сучасного міста. Тут є вулиці і площі, інфраструктурні об′єкти датовані 18-19 століттям. На вузеньких вуличках, вмощених бруківкою, сусідять дерев′яні будиночки гуцулів, бойків, угорців, румунів, долинян — вихідців з різних районів Закарпатської області. А поруч зі старовинними садибами закарпатців розташовані корчма, сільська школа, кузня, млин, а ще дерев′яна церква 1777 року, зведена у лемківському стилі. До речі, церква є діючою, і на великі свята тут проходять богослужіння.
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На подвір′ях біля будиночків знаходяться й свідоцтва про ремесла і промисли тутешніх селян — пасіка, городина, гончарна та вулична печі, сараї для худоби тощо. У теплу пору року у музеї живуть кролі та домашні птахи, а на городині й у садах збирають невеликі врожаї.
В усіх експонатах музею, а їх близько 14 тисяч, збережена автентика відповідних епох й етнотериторій. Втручання в інженерні конструкції відбуваються лише для подовження віку давнім хатам та речам у них. На території музею часто відбувають етнографічні свята і фестивалі, а у січні кожного року тисячі туристів приїжджають сюди, аби побачити і почути “Коляди у Старому селі”. Саме на цей фестиваль будиночки ніби оживають — туди “заселяються” народні колективи з різних районів, співають місцеві пісні і колядки, пригощають гостей своїми традиційними стравами.
Закарпатський музей народної архітектури та побуту знаходиться одразу біля Ужгородського замку — однієї з візитівок обласного центру Закарпаття. З бастіону замку відкривається прекрасна панорама на скансен, натомість деякі замкові мури можна роздивитися лише з території музею.
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А ще Ужгородський скансен — це місце, яке вражає не лише старовинною архітектурою, але й зразками флори. Сезонно у музеї просто неба квітнуть магнолії, іудине дерево, різні види троянд, гортензії, форзиція, а зараз галявини біля будиночків вкрили першоцвіти.
Скансен прекрасний в усі пори року, як і прекрасне старовинне закарпатське село зі своєю атмосферою, архітектурою, традиціями. Але якщо до гірських чи колоритних прикордонних сіл ще треба доїхати, то до Старого села в обласному центрі Закарпаття можна дійти пішки.