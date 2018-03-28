Ужгородський скансен: усе Закарпаття на площі у 5,5 гектарів

ukru
Ексклюзив
14:20 • 144544 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 142089 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 269841 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 193248 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 287340 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 200691 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 230399 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 246078 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 245247 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 135767 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2 м/с
62 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

26 березня, 10:23 • 116052 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 108113 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 59644 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 70867 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 105382 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 105382 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 144529 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 269816 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 287315 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 266681 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 70867 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 59644 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 108113 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 137273 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 142823 перегляди
Актуальне
Ужгородський скансен: усе Закарпаття на площі у 5,5 гектарів

Ужгородський скансен: усе Закарпаття на площі у 5,5 гектарів

Київ • УНН

 • 50129 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 28 березня. УНН. У самому центрі Ужгорода на вулиці Капітульній розташований Закарпатський музей народної архітектури та побуту, або ж Ужгородський скансен – музей просто неба, повідомляє кореспондент УНН.

Тут на площі у 5,5 гектарів зібрані унікальні експонати — старовинні будинки із предметами побуту з різних куточків Закарпаття.

По суті, скансен — це старовинне село у центрі сучасного міста. Тут є вулиці і площі, інфраструктурні об′єкти датовані 18-19 століттям. На вузеньких вуличках, вмощених бруківкою, сусідять дерев′яні будиночки гуцулів, бойків, угорців, румунів, долинян — вихідців з різних районів Закарпатської області. А поруч зі старовинними садибами закарпатців розташовані корчма, сільська школа, кузня, млин, а ще дерев′яна церква 1777 року, зведена у лемківському стилі. До речі, церква є діючою, і на великі свята тут проходять богослужіння.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Близько 12 гектарів шафранів розквітли у дендропарку на Закарпатті

На подвір′ях біля будиночків знаходяться й свідоцтва про ремесла і промисли тутешніх селян — пасіка, городина, гончарна та вулична печі, сараї для худоби тощо. У теплу пору року у музеї живуть кролі та домашні птахи, а на городині й у садах збирають невеликі врожаї.

В усіх експонатах музею, а їх близько 14 тисяч, збережена автентика відповідних епох й етнотериторій. Втручання в інженерні конструкції відбуваються лише для подовження віку давнім хатам та речам у них. На території музею часто відбувають етнографічні свята і фестивалі, а у січні кожного року тисячі туристів приїжджають сюди, аби побачити і почути “Коляди у Старому селі”. Саме на цей фестиваль будиночки ніби оживають — туди “заселяються” народні колективи з різних районів, співають місцеві пісні і колядки, пригощають гостей своїми традиційними стравами.

Закарпатський музей народної архітектури та побуту знаходиться одразу біля Ужгородського замку — однієї з візитівок обласного центру Закарпаття. З бастіону замку відкривається прекрасна панорама на скансен, натомість деякі замкові мури можна роздивитися лише з території музею.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Весна в Ужгороді: сойки, білки та лебеді зустрічають перше тепло

А ще Ужгородський скансен — це місце, яке вражає не лише старовинною архітектурою, але й зразками флори. Сезонно у музеї просто неба квітнуть магнолії, іудине дерево, різні види троянд, гортензії, форзиція, а зараз галявини біля будиночків вкрили першоцвіти.

Скансен прекрасний в усі пори року, як і прекрасне старовинне закарпатське село зі своєю атмосферою, архітектурою, традиціями. Але якщо до гірських чи колоритних прикордонних сіл ще треба доїхати, то до Старого села в обласному центрі Закарпаття можна дійти пішки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоМультимедіа

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.01
Bitcoin
$86,223.50
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,053.31
Ethereum
$1,993.72