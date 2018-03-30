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Українці вже можуть купити марки, присвячені мультфільму "Викрадена принцеса"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. “Укрпошта” ввела в обіг художні поштові марки, присвячені першому українському анімаційному фільму “Викрадена принцеса: Руслан і Людмила”, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.

“30 березня Укрпошта у співпраці зі студією Animagrad (FILM.UA Group) ввела в обіг художні поштові марки, присвячені першому українському анімаційному фільму “Викрадена принцеса: Руслан і Людмила”, — йдеться у повідомленні.

Як зауважив перший заступник генерального директора “Укрпошти” Олександр Перцовський, компанія сподівається, що марка “Викрадена принцеса” відродить інтерес дітей до марок, посткросінгу та пошти загалом.

Відсьогодні поштові марки, присвячені мультфільму з’явилися у відділеннях “Укрпошти”.

На одній з двох поштових марок, виконаних на самоклейному папері, зображені головні герої на фоні старовинного Києва: принцеса Міла, її батько — київський князь Володимир та коханий — мандрівний актор Руслан. На іншій поштовій марці Хом’як Вінницький, один з найпопулярніших героїв мультфільму.

Номінал поштових марок — 5 грн. Тираж кожної марки — 100 тисяч примірників.

Нагадаємо, за два вікенди мультик “Викрадена принцеса: Руслан і Людмила” зібрав майже 30 млн грн.

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