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Україна та Ізраїль "підписали" першу у світі угоду держав у соцмережах

Україна та Ізраїль "підписали" першу у світі угоду держав у соцмережах

Київ • УНН

 • 19676 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Офіційні Twitter-аккаунти держави Ізраїль та України у середу, 25 листопада, уклали першу "угоду" у соцмережі, інформує УНН.

"Цим ми підтверджуємо, що перша у світі Угода про вільні твіти між Україною та Ізраїлем ратифікована. Ми з нетерпінням чекаємо досягнення нових вершин віральності на благо наших підписників. Запрошуються всі країни", - йдеться у спільній заяві обох аккаунтів.

Також оприлюднені зображення "підписів" двох аккаунтів.

Нагадаємо, цього тижня Президент Володимир Зеленський у своєму Twitter повідомив, що зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня 2021 року.

Угода про вільну торгівлю між Україною та Державою Ізраїль була укладена 21 січня 2019 року. Українська сторона завершила процедуру ратифікації 6 серпня 2019 року, ратифікація новообраним Кнесетом (парламентом) Держави Ізраїль очікувалася найближчим часом.

За даними експертів, повноцінне функціонування Угоди про вільну торгівлю дозволить удвічі збільшити товарообіг між країнами у короткостроковій перспективі.

We hereby confirm the world’s first Free Tweet Agreement between @Ukraine & @Israel is now ratified. We look forward to reaching new heights of virality to the benefit of our subscribers. All countries are invited to join.

Wednesday, Nov 25th 2020
Kyiv, Jerusalem

Signed https://t.co/5OOxQEwjmK pic.twitter.com/hE0SS3x26q

— Ukraine / Україна (@Ukraine) November 25, 2020

We hereby confirm the world’s first Free Tweet Agreement between @Ukraine & @Israel is now ratified.

We look forward to reaching new heights of virality to the benefit of our subscribers. All countries are invited to join.

Wednesday, Nov 25th 2020
Kyiv, Jerusalem

Signed https://t.co/Hu8SEYo1vN pic.twitter.com/eRQob0sYWj

— Israel ישראל (@Israel) November 25, 2020

Українські Національні Новини

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