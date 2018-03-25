Україна перейшла на літній час
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Україна перейшла на літній час. Стрілки годинника були переведені на годину вперед о 3:00 неділі, 25 березня, інформує УНН.
Вважається, що така щорічна процедура дозволяє заощадити споживання електроенергії та дозволить ефективніше використати світлий час доби у літній період. Проте, перехід на інший час призводить до порушення режиму сну, роботи серцево-судинної та імунної систем, а також інших обмінних процесів.
Україна вперше перевела стрілки годинників ще у 1981 році, у якості рядянської республіки. Згодом, неодноразово відбувалися дискусії стосовно скасування переходу на літній/зимовий час.
Свого часу повідомлялося, що у 2012 році стрілки годинників в Україні переведуть востаннє. Але українська влада так і не розглянула це питання, тож процес переведення годинників двічі на рік залишився традицією країни.
Наразі понад 100 країн переводять місцевий час з метою оптимізації.
Як повідомляв УНН, Україна в ніч на неділю перейде на літній час