У Туреччині спалахнула нова лісова пожежа. Цього разу на острові біля Стамбула
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Масштабна лісова пожежа виникла на одному з островів поблизу Стамбула, популярному місці відпочинку серед городян, пише УНН з посиланням на турецьке агентство DHA.
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“На Гейбеліада, у лісовій зоні в районі Ескі Дегірменьері, сталася пожежа. На місце події були направлені рятувальники. Для реагування на пожежу в район були направлені пожежні вертольоти”, — повідомляє інформагентство.
За даними головного управління лісового господарства, в районі в операції по боротьбі з вогнем задіяні 1 літак, 3 вертольоти і 5 автомобілів для розбризкування води. Сама пожежа була помічена о 13.07 за місцевим часом, о 13.10 зафіксовано перше втручання в ситуацію з боку рятувальників.