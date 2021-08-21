У Туреччині спалахнула нова лісова пожежа. Цього разу на острові біля Стамбула

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“На Гейбеліада, у лісовій зоні в районі Ескі Дегірменьері, сталася пожежа. На місце події були направлені рятувальники. Для реагування на пожежу в район були направлені пожежні вертольоти”, — повідомляє інформагентство.

За даними головного управління лісового господарства, в районі в операції по боротьбі з вогнем задіяні 1 літак, 3 вертольоти і 5 автомобілів для розбризкування води. Сама пожежа була помічена о 13.07 за місцевим часом, о 13.10 зафіксовано перше втручання в ситуацію з боку рятувальників.