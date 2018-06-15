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У США чотири людини постраждали через стрілянину біля дитячої клініки

У США чотири людини постраждали через стрілянину біля дитячої клініки

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. У результаті стрілянини біля дитячої стоматологічної клініки в Вестмінстер, штат Колорадо, постраждали чотири людини, серед яких двоє дітей, повідомляє УНН з посиланням на телеканал CBS Denver.

У поліції розповіли, що інцидент стався на парковці медичного закладу. Злочинець зник на чорному чотиридверному автомобілі Toyota. В даний час ведеться розшук підозрюваного.

На місці події перебувають співробітники поліції. У Twitter поліцейського управління повідомляється, що зловмисник покинув місце події і поки не затриманий. Про стан постраждалих на цей момент нічого невідомо.

11 червня озброєний чоловік взяв у заручники чотирьох дітей і забарикадувався в квартирі в одному з житлових комплексів в Орландо, штат Флорида. Пізніше всі взяті в заручники і чоловік були виявлені мертвими.

Нагадаємо, в Маріуполі чоловік на підпитку переплутав дитячу гру з водним пістолетом та стрілянину, вирішивши втрутитися у “конфлікт”. У результаті інциденту 30-річного батька одного з дітей госпіталізували з вогнепальними пораненнями до лікарні. Чоловік знаходиться у реанімації. про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області.

Shooting occurred at 3:05 in parking lot of business at 80/Sheridan. Ofc discovered 4 GSW vics when they arrived on scene. All victims transported to area hospitals. No update on their conditions.

— Westminster Police (@WestminsterPD) 14 июня 2018 г.

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