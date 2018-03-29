У штабі АТО спростували інформацію про постачання на фронт неякісної курятини

“Прес-центр штабу АТО спростовує цю інформацію. Принаймні у керівництва штабу на сьогодні немає інформації щодо постачання неякісної курятини”, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, Державний Інститут експертиз провів аналіз якості української курятини. Єдиним зразком, який не пройшов контроль якості стала куряча тушка “Гаврилівських курчат”, де виявлено сальмонелу.