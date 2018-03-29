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У штабі АТО спростували інформацію про постачання на фронт неякісної курятини

Київ • УНН

 • 7303 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. У штабі АТО спростували поширену у деяких ЗМІ інформацію про поставки начебто неякісної курятини на фронт. Про це в коментарі УНН повідомив керівник прес-центру штабу АТО Сергій Клименко.

“Прес-центр штабу АТО спростовує цю інформацію. Принаймні у керівництва штабу на сьогодні немає інформації щодо постачання неякісної курятини”, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, Державний Інститут експертиз провів аналіз якості української курятини. Єдиним зразком, який не пройшов контроль якості стала куряча тушка “Гаврилівських курчат”, де виявлено сальмонелу.

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