У штабі АТО спростували інформацію про постачання на фронт неякісної курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У штабі АТО спростували поширену у деяких ЗМІ інформацію про поставки начебто неякісної курятини на фронт. Про це в коментарі УНН повідомив керівник прес-центру штабу АТО Сергій Клименко.
“Прес-центр штабу АТО спростовує цю інформацію. Принаймні у керівництва штабу на сьогодні немає інформації щодо постачання неякісної курятини”, — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, Державний Інститут експертиз провів аналіз якості української курятини. Єдиним зразком, який не пройшов контроль якості стала куряча тушка “Гаврилівських курчат”, де виявлено сальмонелу.