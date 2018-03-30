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У РФ звинуватили уряд Сполученого Королівства у смертях росіян в Британії

У РФ звинуватили уряд Сполученого Королівства у смертях росіян в Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністерство закордонних справ Російської Федерації звинуватило уряд Великої Британії у систематичній нездатності забезпечити безпеку на своїй території російських громадян. Про це йдеться у відповідній заяві на сайті МЗС РФ, передає УНН.

“Британська влада систематично демонструє нездатність забезпечити безпеку на своїй території російських громадян. Кричущими прикладами цього є, зокрема, отруєння колишнього співробітника ФСБ Росії О.Литвиненка, смерть за нез’ясованих обставин російських бізнесменів Б.Патаркацишвілі і А.Перепілічного, загадкове „самогубство“ Б.Березовського і удушення його ділового партнера Н.Глушкова і, нарешті, замах на життя і здоров’я С.Скрипаль і Ю.Скріпаль”, — сказано в заяві.

Крім того, в міністерстві звинуватили британську владу у незацікавленості в з’ясуванні дійсних мотивів і встановленні виконавців злочину в Солсбері і можливій причетності до нього спецслужб Сполученого Королівства.

“Якщо російській стороні не будуть надані переконливі докази зворотного, будемо вважати, що ми маємо справу з замахом на життя наших співгромадян в результаті найбільшої політичної провокації. Наголошуємо, що тягар доказів у цій історії лежить саме на британській стороні”, — йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, у п’ятницю, 30 березня, до МЗС Росії викликали керівників дипломатичних місій низки країн, які робили “недружні дії” щодо Росії в знак солідарності з Великою Британією, зокрема і керівника української місії.

Їм були вручені ноти протесту і заявлено, що у відповідь на вимоги зазначених держав про висилку російських дипломатичних співробітників на підставі звинувачень Великої Британії на адресу Росії через “Справу Скрипаля”, російська сторона оголошує “persona non grata” відповідну кількість співробітників дипустанов цих країн в Російській Федерації.

Нагадаємо, скоординована акція відбулася на тлі отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, яких 4 березня знайшли без свідомості в британському місті Солсбері.

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