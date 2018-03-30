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У НАТО заявили про прагнення до конструктивного діалогу з Росією

У НАТО заявили про прагнення до конструктивного діалогу з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Північноатлантичний альянс зацікавлений у розвитку конструктивного діалогу з РФ. Про це заявив голова Військового комітету НАТО, чеська генерал Петер Павло в інтерв'ю, опублікованому 30 березня празьким мережевим виданням Aktualne, інформує УНН.

“Ми зацікавлені в зниженні рівня загроз і хочемо конструктивного діалогу з Росією, — сказав він. — Ми намагаємося уникнути конфронтації, але не можемо ігнорувати порушення Росією міжнародних норм. Повернення до класичних видів співпраці неможливо, поки Росія не буде діяти відповідно до принципів міжнародного права”.

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Відносини між РФ і НАТО, за його словами, серйозно ускладнив інцидент з отруєнням у Великій Британії нервово-паралітичною речовиною екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері. “Держави-члени Північноатлантичного альянсу єдині в думці, що ця атака ясно продемонструвала порушення Росією міжнародних норм і угод. Союзники закликали Росію відповісти на поставлені Великою Британією питання і розкрити інформацію щодо програми ”Новачок“, - вказав генерал.

Тим часом Петер Павло зазначив, що триває діалог з РФ. “З 2016 року Рада НАТО-Росія збиралася шість разів. Там вирішувалися такі питання, як Україна, прозорість у військових питаннях, зниження рівня загроз та Афганістан. Працює також комунікація на рівні військових експертів. У вересні я зустрівся з генералом Валерієм Герасимовим (начальником генштабу ВС РФ). Існують контакти між ним і верховним головнокомандувачем Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі генералом Скапаротті. Остання телефонна розмова між ними відбувся 21 березня”, - сказав голова Військового комітету НАТО.

Як повідомляв УНН, 26 березня Президент США Дональд Трамп розпорядився вислати 60 росіян з США і закрив російське консульство в Сіетлі через отруєння екс-подвійного агента Сергія Скрипаля на початку цього місяця у Великій Британії. Крім того, близько 20 європейських країн, у тому числі Україна, також вислали росіян.

НАТО скоротила склад російської місії при організації з 30 до 20 осіб, а Євросоюз відкликав для консультацій свого посла в Москві.

У свою чергу Росія вислала 60 американських дипломатів.

Нагадаємо, скоординована акція відбулася на тлі отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, яких 4 березня знайшли без свідомості в британському місті Солсбері.

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