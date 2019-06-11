У "Нафтогазі" чекають оприлюднення тексту постанови, що допоможе знизити ціну на газ

"Постанова була ухвалена на минулому засіданні уряду із доопрацюваннями протягом одного дня. Поки вона не оприлюднена, тож важко щось коментувати стосовно того, як далі буде щось відбуватись, тому що її остаточний зміст поки що невідомий", - зазначили в НАКу.



При цьому в прес-службі компанії уточнили, що в компанії очікують публікацію тексту постанови, тільки після ознайомлення з яким зможе зробити якісь висновки і переглянути ціну на газ.



Нагадаємо, ціна на газ може знизитися на 800 грн, якщо "Нафтогаз" буде виконувати визначені урядом індикатори при постачанні газу населенню.