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У "Нафтогазі" чекають оприлюднення тексту постанови, що допоможе знизити ціну на газ

У "Нафтогазі" чекають оприлюднення тексту постанови, що допоможе знизити ціну на газ

Київ • УНН

 • 18125 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. У компанії НАК "Нафтогаз України" очікують на оприлюднення тексту постанови, що має допомогти компанії знизити ціни на газ для населення на 700-800 грн. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі НАК "Нафтогаз України".

"Постанова була ухвалена на минулому засіданні уряду із доопрацюваннями протягом одного дня. Поки вона не оприлюднена, тож важко щось коментувати стосовно того, як далі буде щось відбуватись, тому що її остаточний зміст поки що невідомий", - зазначили в НАКу.

При цьому в прес-службі компанії уточнили, що в компанії очікують публікацію тексту постанови, тільки після ознайомлення з яким зможе зробити якісь висновки і переглянути ціну на газ.

Нагадаємо, ціна на газ може знизитися на 800 грн, якщо "Нафтогаз" буде виконувати визначені урядом індикатори при постачанні газу населенню.

Українські Національні Новини

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