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У Каліфорнії вирують лісові пожежі

У Каліфорнії вирують лісові пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Більше 3 000 гектарів лісу і 22 споруд знищила пожежа в північній Каліфорнії. У регіоні США розпочата евакуація. Оголошено надзвичайний стан. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Weather Channel.

Влада закликала людей економити воду, щоб її можна було використати для гасіння вогню.

Під загрозою знищення 600 споруд, станом на зараз евакуйовано майже 3 тисячі жителів.

"Я ніколи не бачив такого вогню", - заявив житель долини Гігі Армітаж.

Низька вологість і поривчастий вітер дозволили пожежам швидко поширитися.

В окрузі Темама також є проблеми з гасінням вогню через нерівну місцевість та велику кількість пагорбів.

Про смерть і травми не повідомлялося.

Нагадаємо, у Росії лютують лісові пожежі в 11 регіонах.

EXPLOSIVE GROWTH: The #PawneeFire continues to burn out of control near Spring Valley in Lake County, flames have now charred 7,700 acres with no containment. At least 12 structures, incl. homes, have been destroyed. We’ll have latest on fire, evacuation orders on @KTVU 10p & 11p pic.twitter.com/hTZBzTa0zQ

— Alex Savidge (@AlexSavidgeKTVU) 25 июня 2018 г.

This house on Wolf Creek is one of the 10 homes destroyed in the #PawneeFire. My heart goes out to the people of Lake County who have been battling major wildfires for three years in a row. @KPIXtv @joenewsman pic.twitter.com/Q0Tzyt4wJl

— Joe Vázquez (@JoeKPIX) 25 июня 2018 г.

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