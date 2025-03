У Франції від коронавірусу хочуть вакцинувати 30 мільйонів жителів до літа

Цитата

“Метою є вакцинувати 20 млн осіб відсьогодні та до середини травня і 30 млн — на початок літа”, — сказав прем’єр.

La France est en tête en Europe pour la vaccination des personnes les plus vulnérables au virus.

Plus de 80 % des résidents d’EHPAD ont reçu une première injection et 60% ont reçu leurs deux doses et sont maintenant protégés. pic.twitter.com/0COWumHeDn

— Jean Castex (@JeanCASTEX) March 4, 2021

Першу дозу COVID-вакцини отримали вже понад 3 мільйони французів. У Франції зареєстровано три COVID- вакцини: Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca.

З початку пандемії було зареєстровано 3 835 595 інфікувань коронавірусом. За попередні 24 години у країні виявлено 24 891 нове інфікування, сталося 293 летальних випадків.

Франція і Німеччина погрожують судовим позовом проти компанії AstraZeneca через нестачу поставок коронавірусних вакцин, навіть незважаючи на те, що інспекція одного з заводів в Бельгії частково підтвердила заяви компанії щодо виробничих проблем