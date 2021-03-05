У Франції від коронавірусу хочуть вакцинувати 30 мільйонів жителів до літа
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Франції планують вакцинувати близько 30 млн жителів до початку літа. Про це пише УНН з посиланням на твіт прем'єр-міністра країни Жана Кастекса.
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“Метою є вакцинувати 20 млн осіб відсьогодні та до середини травня і 30 млн — на початок літа”, — сказав прем’єр.
La France est en tête en Europe pour la vaccination des personnes les plus vulnérables au virus.
Plus de 80 % des résidents d’EHPAD ont reçu une première injection et 60% ont reçu leurs deux doses et sont maintenant protégés. pic.twitter.com/0COWumHeDn
Першу дозу COVID-вакцини отримали вже понад 3 мільйони французів. У Франції зареєстровано три COVID- вакцини: Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca.
З початку пандемії було зареєстровано 3 835 595 інфікувань коронавірусом. За попередні 24 години у країні виявлено 24 891 нове інфікування, сталося 293 летальних випадків.
Нагадаємо
Франція і Німеччина погрожують судовим позовом проти компанії AstraZeneca через нестачу поставок коронавірусних вакцин, навіть незважаючи на те, що інспекція одного з заводів в Бельгії частково підтвердила заяви компанії щодо виробничих проблем