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У будинку організатора теракту на півдні Франції знайшли "записку-заповіт" на вірність "ІД"

Київ • УНН

 • 9983 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. У будинку організатора теракту на півдні Франції у супермаркеті міста Треб знайшли записки та "заповіт". Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Французькі ЗМІ повідомляють, що під час обшуку в будинку нападника слідчі виявили написані від руки записки, які дозволяють припустити його зв’язок з терористичним угрупованням “Ісламська держава”.

Зміст написаного доволі заплутаний, але, як повідомляє французька агенція AFP, він нагадує заповіт.

23 березня виходець із Марокко 26-річний Редуан Лакдім відкрив стрілянину і взяв заручників у супермаркеті в місті Треб. Злочинець оголосив себе прибічником ІД і вимагав звільнити Салаха Абдеслама, якого обвинувачують у співучасті в терактах у Парижі в листопаді 2015 року.

Як повідомляв УНН, французькі слідчі у суботу виявили три саморобні вибухові пристрої у супермаркеті міста Треб, де напередодні сталася стрілянина із захопленням заручників.

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