У будинку організатора теракту на півдні Франції знайшли "записку-заповіт" на вірність "ІД"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У будинку організатора теракту на півдні Франції у супермаркеті міста Треб знайшли записки та "заповіт". Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Французькі ЗМІ повідомляють, що під час обшуку в будинку нападника слідчі виявили написані від руки записки, які дозволяють припустити його зв’язок з терористичним угрупованням “Ісламська держава”.
Зміст написаного доволі заплутаний, але, як повідомляє французька агенція AFP, він нагадує заповіт.
23 березня виходець із Марокко 26-річний Редуан Лакдім відкрив стрілянину і взяв заручників у супермаркеті в місті Треб. Злочинець оголосив себе прибічником ІД і вимагав звільнити Салаха Абдеслама, якого обвинувачують у співучасті в терактах у Парижі в листопаді 2015 року.
Як повідомляв УНН, французькі слідчі у суботу виявили три саморобні вибухові пристрої у супермаркеті міста Треб, де напередодні сталася стрілянина із захопленням заручників.