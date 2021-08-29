Теніс: Світоліна виборола 16-й титул WTA у Чикаго

Що відомо

У фіналі українська тенісистка, посіяна на турнірі під першим номером, за 2 години 2 хвилини переграла французьку тенісистку Алізе Корне (9) – 7:5, 6:4.

Деталі

Українка впевнено розпочала зустріч, вийшовши вперед з рахунком 3:0. Однак Корне змогла відігратися і навіть заробила брейкпойнти при рахунку 5:5, але Світоліна встояла і потім взяла подачу суперниці.

У другій партії Еліна кілька разів виходила вперед з брейком, але француженка тричі відігравалася. Чи не вдалося Світоліной подати на матч за рахунку 5:3. Втім, вже в наступному геймі українка здобула перемогу в матчі, реалізувавши свій перший же матчбол.

Примітно, що в восьмий раз протистояння Світоліної і Корне завершилося в двох партіях. Рахунок особистих зустрічей між ними став 5:3 на користь українки.

Доповнення

У Чикаго Світоліна завоювала свій 16-й титул WTA в кар'єрі і перший в нинішньому сезоні. Таким чином, українка виграла 16-й фінал з 19. В оновленому рейтингу Еліна повернеться в число п'яти найсильніших.