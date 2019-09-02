Тарас Качка претендує на посаду торгового представника України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Колишній радник голови української дипломатії Тарас Качка може стати торговим представником України, передає УНН з посиланням на дані поданої сьогодні декларації Качки для НАЗК.
Так, Качка подав в державний реєстр електронну декларацію кандидата на посаду, що подається при призначенні в органи влади.
У розділі "місце майбутньої роботи" він вказав Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
Також в розділі " посада, на яку претендуєте як кандидат" Качка вказав посаду заступника міністра - Торгового представника України.
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що заступником голови МВС може стати екснардеп Антон Геращенко.