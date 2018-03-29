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Суд засудив топ-менеджера Рибалки за торгівлю з ОРДЛО: радикали прокоментували вирок

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Сьогодні Зарічний суд Сум повідомив про те, що виніс обвинувальний вирок у справі одного з менеджерів компанії ТОВ “Снек експорт” за пособництво у фінансуванні тероризму. Члени “Радикальної партії” на таку інформації реагують обережно і коментують родинний бізнес свого колеги по фракції неохоче, передає УНН.

Зауважимо, що ТОВ “Снек Експорт” належить батькові нардепа Рибалки та входить до родинної групи компаній політика — S.Group.

Тож, коментуючи винесення обвинувального вироку по відношенню до службовця компаній родини Рибалки, нардеп Олег Купрієнко спочатку пообіцяв вивчити вирок і згодом таки відповісти на запитання журналістів.

Пізніше, він зазначив, що вирок суду йому так вивчити і не вдалося, однак все це нібито “фейк” збоку ворогів Рибалки.

На уточнююче запитання, чи фейком Купрієнко вважає рішення суду, депутат відповів: “Рішення виноситься щодо особи, а не щодо компанії. Юридичну особу не можна засудити. Колись може і працювала ця людина там (засуджений Джабраїлов у ТОВ „Снек Експорт“ — ред.), візьміть код її і подивіться, хто за неї податки сплачував”, — сказав радикал.

Він також зазначив, що засуджений, за його даними, до Рибалки стосунку не має.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Компанії депутата Рибалки фінансували тероризм: суд виніс обвинувальний вирок 

Зовсім протилежної думки інший народний депутат, який раніше входив до лав РПЛ Артем Вітко. За його словами жодних підстав не довіряти судовому рішенню в нього немає, а тому від Ляшка після цього факту має прослідувати адекватна реакція.

“Це ж рішення суду і, безпосередньо, в діяльність суду не має права втручатися жодна людина. І ми бачимо сьогодні, що є дійсно рішення суду і в мене немає причин не довіряти цьому рішенню.

Ми сьогодні бачимо, що нарешті є зсув. Бізнесмени, які фінансують тероризм, мають пам’ятати, що у цій державі є тероризм, і не можна в країні, яка воює, де загинуло багато патріотів, героїв, не можна себе почувати вільно та спокійно, торгуючи із ворогом.

Якщо людина (Ляшко — ред.) заявляє, що це фракція патріотична, вона стоїть на боці українців, то має бути адекватне рішення по цьому. Яке — лідер сам знає, вказувати йому не будемо”, — резюмував Вітко.

Нагадаємо, СБУ розслідувало кримінальне провадження за підозрою у фінансуванні тероризму проти двох топ-менеджерів компанії батька Рибалки ТОВ “Снек Експорт” — Пробачая та Джабраїлова. Поки обидва перебували під вартою, Рибалка декларував отримання сотні тисяч роялті від діяльності ТОВ “Снек експорт”. 

У рамках справи слідчі довели, що підозрювані організували схеми збуту снеків компанії “Снек Експорт” на територіях ОРДЛО.

Для безперешкодної ними там торгівлі із уповноваженими особами самопроголошених республік навіть підписували меморандуми та сплачували на їх користь “митні” платежі. Дані про це прокурори наводи під час судових засідань на етапі досудового слідства. Також відомості з цього приводу у власному журналістському розслідуванні напередодні опублікував Казанський. 

Нагадаємо також, що кримінальне провадження проти Пробачая готують до передачі в суд. 

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