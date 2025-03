Стали відомі деталі весілля принца Гаррі і Меган Маркл

Як зазначається, весільна служба розпочнеться о 12:00 у каплиці святого Георгія. Після цього о 13:00 пара, вже одружена, проїде каретою вулицями Віндзора від каплиці до палацу.

“Вони сподіваються, що ця коротка прогулянка надасть можливість ще більшій кількості людей у Віндзорі насолодитися атмосферою цього особливого дня”, — йдеться у повідомленні.

Потім молоді приєднаються до прийому у Віндзорському палаці.

Пізніше того вечора принц Уельський організує приватний вечірній прийом для пари, їхніх близьких друзів і родини.

Як повідомляв УНН, принц Гаррі і актриса Меган Маркл одружаться 19 травня 2018 року.

