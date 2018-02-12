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Стали відомі деталі весілля принца Гаррі і Меган Маркл

Стали відомі деталі весілля принца Гаррі і Меган Маркл

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Кенсінгтонському палаці розповіли деталі весілля британського принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл. Про це йдеться в офіційному Twitter палацу, передає УНН.

Як зазначається, весільна служба розпочнеться о 12:00 у каплиці святого Георгія. Після цього о 13:00 пара, вже одружена, проїде каретою вулицями Віндзора від каплиці до палацу.

“Вони сподіваються, що ця коротка прогулянка надасть можливість ще більшій кількості людей у Віндзорі насолодитися атмосферою цього особливого дня”, — йдеться у повідомленні.

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Потім молоді приєднаються до прийому у Віндзорському палаці.

Пізніше того вечора принц Уельський організує приватний вечірній прийом для пари, їхніх близьких друзів і родини.

Як повідомляв УНН, принц Гаррі і актриса Меган Маркл одружаться 19 травня 2018 року.

The wedding service will begin at 12noon at St George's Chapel. The Dean of Windsor will conduct the service and The Archbishop of Canterbury will officiate as the couple make their vows. pic.twitter.com/dTS56fy22c

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 12 февраля 2018 г.

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