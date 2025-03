США стурбовані "провокаційними військовими діями" Китаю поблизу Тайваню

Цитата

«Ми продовжуватимемо допомагати Тайваню у підтримці достатнього потенціалу самооборони відповідно до наших давніх зобов'язань та відповідно до нашої політики одного Китаю», - йдеться у заяві Ради національної безпеки Білого дому.

Додамо

Уряд острова заявив у понеділок, що 71 літак ВПС Китаю, включаючи винищувачі та безпілотники, увійшов до розпізнавальної зони протиповітряної оборони Тайваню за останні 24 години, що стало найбільшим зареєстрованим вторгненням на сьогодні.

71 PLA aircraft and 7 PLAN vessels around Taiwan were detected in our surrounding region by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/DagRhnN69F

— Ministry of National Defense, R.O.C. (@MoNDefense) December 26, 2022