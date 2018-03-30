Справа Скрипаля: у МЗС РФ підтвердили виклик керівників дипмісій низки країн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У п'ятницю, 30 березня, до МЗС Росії викликаються керівники дипломатичних місій низки країн, які робили "недружні дії" щодо Росії в знак солідарності з Великою Британією. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Twitter російського зовнішньополітичного відомства, передає УНН.
"30 березня до МЗС Росії викликаються керівники дипмісій низки країн, які робили недружні дії щодо Росії в знак солідарності з Великою Британією через так звану "справу Скрипаля". Послам будуть вручені ноти протесту і оголошено про заходи у відповідь російської сторони", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у МЗС РФ викликали послів чотирьох європейських країн.
Як повідомляв УНН, 26 березня Президент США Дональд Трамп розпорядився вислати 60 росіян з США і закрив російське консульство в Сіетлі через отруєння екс-подвійного агента Сергія Скрипаля на початку цього місяця у Великій Британії. Крім того, близько 20 європейських країн, у тому числі Україна, також вислали росіян.
НАТО скоротила склад російської місії при організації з 30 до 20 осіб, а Євросоюз відкликав для консультацій свого посла в Москві.
У свою чергу Росія вислала 60 американських дипломатів.
Нагадаємо, скоординована акція відбулася на тлі отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, яких 4 березня знайшли без свідомості в британському місті Солсбері.