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Шварценеггеру зробили термінову операцію на відкритому серці

Шварценеггеру зробили термінову операцію на відкритому серці

Київ • УНН

 • 9851 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Екс-губернатору Каліфорнії та актору Арнольду Шварценеггеру провели екстрену операцію на відкритому серці, повідомляє УНН із посиланням на TMZ.

Як пише видання, Шварценеггеру робили операцію із заміни клапана катетера. Під час оперативного втручання виникли певні ускладнення.

Проте, за інформацією видання, лікарі були готові до ускладнень і оперативно вирішили, що необхідна операція на відкритому серці.

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У повідомленні також зазначено, що, за останніми даними, стан Шварценеггера стабільний.

Нагадаємо, американський актор і 38-й губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер і всесвітньо відомий український боксер Володимир Кличко не поділили пряник на 27-й щорічній вечірці Weisswurst Party, що проходить в околицях Кітцбюеля в Австрії.

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