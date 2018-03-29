Штаб: бойовики 32 рази обстріляли українські позиції, є поранені

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості щодо повного припинення вогню і від початку доби агресор здійснив 32 обстріли позицій сил АТО. Про це в мережі Facebook повідомив прес-центру штабу АТО, передає УНН.

Зокрема на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БПМ бойовики обстріляли наші укріплення в районі Павлополя. Міномети калібру 82 мм окупанти застосували по захисниках Широкиного, а гранатомети і стрілецьку зброю – поблизу Авдіївки, Водяного, Гнутового, Пісків, Опитного, Новотроїцького та Піщевика. Крім цього, під вогонь з великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Талаківки і Кам’янки, а стрілецької зброї – Широкиного, Шахти Бутівка та Павлополя. Також БМП окупанти застосували по наших позиціях біля Гнутового, Талаківки і Піщевика.

На Луганському напрямку з великокаліберних кулеметів противник обстрілював наші укріплення неподалік Луганського.

Унаслідок ворожого вогню одного українського захисника поранено. Ще один воїн – отримав бойове травмування. Обох військовослужбовців оперативно доставлено до лікувального закладу. Їм надано необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні, 29 березня, під час перевірки наявності особового складу в одному з військових підрозділів сил Антитерористичної операції виявлено відсутність військовослужбовця.

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