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Сестра Савченко: стан здоров’я Надії через голодування погіршується

Сестра Савченко: стан здоров’я Надії через голодування погіршується

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Стан здоров’я заарештованого народного депутата України Надії Савченко, що оголосила голодування у СІЗО СБУ, почав погіршуватися. Про це сьогодні по завершенню розгляду скарги на арешт Савченко в Апеляційному суді Києва заявила її сестра Віра, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні лікар із СІЗО повідомив мене що у Надії температура — це ознаки голодування, часте серцебиття, сохне носоглотка (я передала їй краплі) і була кривава блювота”, — сказала В.Савченко.

Нагадаємо, колегія суддів Апеляційного суду Києва залишила під вартою народного депутата Надію Савченко, яка підозрюється у підготовці теракту в будівлі Верховної Ради України.

Як повідомляв УНН, 26 березня захист Савченко вніс апеляційну скаргу до суду на арешт нардепа.

Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Суд заарештував Савченко до 20 травня.

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