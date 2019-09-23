Сенцов заявив, що готовий потиснути руку Путіну заради звільнення політв'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Звільнений український режисер і письменник із Криму Олег Сенцов готовий потиснути руку президенту Росії Володимиру Путіну заради “визволення українських політв’язнів”. Про це 23 вересня він сказав в ефірі "Радіо Крим.Реалії", передає УНН.
“Якщо треба буде, я і Путіну потисну руку, якщо за кожне це рукостискання буде звільнений одна людина”, — сказав Сенцов.
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Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак із 35 українцями приземлився в київському аеропорту “Бориспіль”.