СБУ розкрила мільярдну схему ухилення від податків на ринку автогазу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Служба безпеки України (СБУ) викрила учасників ринку зрідженого газу на ухиленні від сплати податків і обов'язкових платежів на загальну суму 1,3 млрд грн. Про це повідомила прес-служба відомства на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Правоохоронці встановили, що низка вітчизняних підприємств постачальників газу, трейдерів, компаній оптової та роздрібної торгівлі паливом організували протиправну схему для мінімізації податків та обов’язкових платежів.
Під час санкціонованих обшуках в офісах комерсантів співробітники спецслужби вилучили документацію, носії інформації, печатки та фіктивні договори реалізації скрапленого газу через конвертаційні центри. У ході спецоперації оперативники СБ України припинили діяльність двох конвертцентрів, які використовувалися ділками для ухилення від сплати податків”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що СБУ було ініційовано позапланову податкову перевірку підприємств, задіяних у ланцюгу псевдореалізації скрапленого газу на внутрішньому ринку.
“За її підсумками аудиторами Офісу великих платників податків ДФС України складено та підписано відповідні акти, згідно з якими комерсантам донараховано несплачених податків та обов’язкових платежів на суму майже 1,3 мільярда гривень”, — резюмували у СБУ.
Нагадаємо, Нафтогазова Асоціація України (НАУ) ініціювала підвищення акцизів на автогаз. Представники паливного ринку вважають, що такий крок дозволить боротися з нелегальними продавцями ресурсу.
Столичні водії, коментуючи таку ініціативу, зазначили, що готові до підвищення цін на скраплений газ на рівні двох гривень. Саме на стільки і може подорожчати ресурс у разі підвищення акцизів.