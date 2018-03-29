Російського президента ФК "ПАОК" дискваліфікували на три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Дисциплінарний комітет грецької Суперліги виніс рішення щодо скандалу на матчі “ПАОК” — “АЕК” в рамках 25 туру національної першості, інформує УНН з посиланням на сайт ekathimerini.com.
Власник “ПАОК” Іван Саввіді через якого був зупинений матч із “АЕКом” (вибіг на поле з пістолетом в кобурі), отримав покарання у вигляді трьох років відсторонення від будь-якої футбольної діяльності, а також штрафу у розмірі 100 тисяч євро.
Спортивний директор команди Лубош Міхел отримав 90-денну заборону на відвідування поєдинків на протязі 90 днів та штраф у розмірі 15 тисяч євро, за те, що він начебто сказав рефері “тобі кінець”.
Окрім того, ФК “ПАОК” зарахована технічна поразка у матчі з “АЕКом” 0:3. Також з клубу було знято три очки, а наступний сезон грецької Суперліги команда з Салонік розпочне, маючи у пасиві мінус 2 пункти. “ПАОК” ще й отримав покарання у вигляді трьох домашніх матчів без глядачів і штрафу у розмірі 63 тисяч євро.
Відзначимо, що за підсумками рішення “АЕК” нашого Дмитра Чигринського залишиться лідером чемпіонату з перевагою в сім очок над другими “Олімпіакос” з п’ятьма іграми, що залишилися до кінця турніру. “ПАОК”, за який виступає українець Євген Шахов, впав на третю позицію і відстає від “АЕКу” на 8 балів.
Нагадаємо, що через дії представників “ПАОКа” був призупинений чемпіонат Греції.