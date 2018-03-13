Російське керівництво на Донбасі активізувало підготовку до зриву миротворчої місії - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Російське командування на Донбасі активізувало підготовку до зриву розгортання миротворчої місії ООН на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Керівництво Російської Федерації активізувало підготовку до зриву розгортання на тимчасово окупованих територіях Донбасу міжнародної миротворчої місії. На полігонах Збройних сил РФ, розташованих у прикордонних з Україною областях, здійснюється прихована підготовка так званих загонів „руських казачьих організацій“ для подальшої відправки на схід України. Встановлено, що основне спрямування підготовки так званих „казачьих подразделений“ свідчить про можливості їх залучення до заходів придушення акцій громадянської непокори на тимчасово окупованих територіях, у тому числі шляхом дискредитації виступів місцевого населення, невдоволеного російською окупацією”, — повідомив Д.Гуцуляк.
За його словами, серед інших основних напрямків підготовки цих так званих “казаков” є напрацювання ними спроможностей з організації та проведення провокативних антиукраїнських заходів для створення ілюзії зростання кількості прихильників так званого руського мира на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Як повідомляв УНН, за даними розвідки, бойовики на Донбасі проводять примусову мобілізацію серед населення.