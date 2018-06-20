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Принц Вільям і Кейт Міддлтон оголосили дату хрещення сина Луї

Київ • УНН

 • 12261 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Хрещення принца Луї, третьої дитини принца Вільяма і Кейт Міддлтон, відбудеться 9 липня в Лондоні. Про це йдеться у повідомленні Кенсінгтонського палацу у Twitter, передає УНН.

"Герцог і герцогиня Кембриджські раді повідомити, що хрещення принца Луї відбудеться у понеділок 9 липня у королівській каплиці Сент-Джеймського палацу в Лондоні", - сказано у повідомленні.

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Принца Луї хреститиме архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.

Як повідомляв УНН, 23 квітня герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон народила сина, який став третьою дитиною у неї та принца Вільяма.

1 травня принц Луї Артур Чарльз отримав свідоцтво про народження.

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to announce that the christening of Prince Louis will take place on Monday 9th July at The Chapel Royal, St James’s Palace, London.

Prince Louis will be christened by The Archbishop of Canterbury, the Most Reverend Justin Welby. pic.twitter.com/aBGNYTMRri

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 20 июня 2018 г.

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