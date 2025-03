Принц Вільям і Кейт Міддлтон оголосили дату хрещення сина Луї

"Герцог і герцогиня Кембриджські раді повідомити, що хрещення принца Луї відбудеться у понеділок 9 липня у королівській каплиці Сент-Джеймського палацу в Лондоні", - сказано у повідомленні.

Принца Луї хреститиме архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.

Як повідомляв УНН, 23 квітня герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон народила сина, який став третьою дитиною у неї та принца Вільяма.

1 травня принц Луї Артур Чарльз отримав свідоцтво про народження.

