Представник України виборов першу медаль на юніорському ЧС з легкої атлетики

Деталі

У першій спробі Фельфнер метнув спис на 76,31 м, з якими він лідирував до третьої спроби, коли фін Янне Ляспя зміг випередити українця і вийти вперед (76,46 м). Упродовж змагань вихованцю В’ячеслава Римка вдалося трішки поліпшити результат (76,32 м), проте до чемпіонства все ж не вистачило 14 сантиметрів. Слідом за золотом юніорського чемпіонату Європи Фельфнер привезе в Україну "срібло" юніорського чемпіонату світу.

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"Рівень змагань був досить високим, навіть не очікував такого. Хочу повернутися в Україну й мотивувати юних атлетів, показати, що вони теж можуть виграти "срібло" чи навіть "золото", якщо прагнутимуть цього й працюватимуть заради своєї мети", – сказав срібний призер.

Доповнення

Напередодні через зливу фінал зі стрибків з жердиною серед юніорів перенесли на 20 серпня. Україну в секторі представляли двоє атлетів – бронзовий призер чемпіонату Європи U-20 Олександр Онуфрієв і Нікіта Строгалєв. Строгалєв, з другої спроби подолавши 5,20 м, встановив особистий рекорд і ввійшов до шістки найсильніших. Учень і син Анжели Балахонової і Вадима Строгалєва – п’ятий.