Посольство США привітало українців з наближенням Дня Незалежності піснею “Мій друг”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Напередодні 30-ї річниці Дня Незалежності України українські та американські співробітники посольства США у Києві заспівали вітальну пісню. Відео вони опублікували на сторінці в Instagram, передає УНН.
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“З наближенням Дня Незалежності України, українські та американські працівники нашої посольської спільноти заспівали пісню „Мій друг“ українського гурту KOZAK SYSTEM на честь дружби між народом України та США. Сполучені Штати рішуче підтримують Україну — її суверенітет, територіальну цілісність, демократію та процвітання”, — йдеться в описі відео.
Деталі
На кадрах під спів дипломатів показали найбільш знакові події співпраці України та США, зокрема спільні військові навчання. Також на відео показали українську столицю, над якою майорить синьо-жовтий прапор.
Доповнення
24 серпня на Хрещатику відбудеться військовий парад, присвячений 30-річчю Незалежності України. Разом з іншими підрозділами головною вулицею столиці буде крокувати жіноча “коробка” військовослужбовців ЗСУ, репетиції ходи якої відбулися у Київській області. Окрім Києва, військовий парад пройде також в Одесі та на Дніпрі. У середу, 18 серпня, репетиція параду також відбулася в Одесі. Участь взяли авіація, бойові кораблі і бронетехніка.
У великому військовому параді, присвяченому Дню Незалежності України, вперше в історії 30-річчя Незалежності України візьмуть участь представники і техніка всіх сил сектора безпеки і оборони України та країн-партнерів.