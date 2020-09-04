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Посли країн "Великої сімки" цікавилися у Шмигаля судами по "Привату"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Посли країн G7 на зустрічі із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем обговорили судові справи ПриватБанку, правову ситуацію щодо антикорупційних органів, енергетичний ринок і інші актуальні питання. Про це повідомив у Twitter посол ЄС в Україні Матті Маасікас, передає УНН.

Посли країн "Великої сімки" цікавилися у Шмигаля судами по "Привату"

"Спасибі прем'єр-міністру Денису Шмигалю за чудову зустріч під відкритим небом з послами країн G7 і відкритість. Обговорювали COVID-19, місцеві вибори, енергетичний ринок, правову ситуацію щодо антикорупційних органів, номінації на посади у сфері державного управління, судові справи ПриватБанку, реформу охорони здоров'я і т.д.", - написав Матті Маасікас.

Шмигаль написав у Twitter після зустрічі із послами країн G7, що підтримка міжнародних партнерів України "заряджає його на плідну роботу".

"Зустрічі із послами країн G7 для мене особливо важливі, адже підтримка від надійних друзів України заряджає на плідну роботу. Вдячний нашим партнерам за конструктивний діалог і обмін думками з актуальних питань", - зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сульжик про рішення у справі "Суркісів-Привату": переможемо, якщо не в українських, то у міжнародних судах.

Нагадаємо, члени сім'ї Суркісів тривалий час судяться з Національним банком у зв'язку з націоналізацією ПриватБанку. У ньому (у кіпрській філії) Суркіси тримали депозити під рекордно високі і неіснуючі в інших банках відсотки.

У НБУ впевнені, що олігархи отримували кредити і розміщували їх на депозити не на ринкових умовах, завдяки ймовірним особливим домовленостям з колишніми власниками ПриватБанку. Так само вважають і американські аудитори Kroll.

Суркіси, в свою чергу, намагаються довести, що "не пов'язані з колишніми власниками банку", і скасувати процедуру bail-in. При цьому, вони фактично підтверджують свою "зв'язаність" у Лондонському суді, де визнають наявність загальних медіаактивів з колишнім власником банку.

Під час bail-in депозити Суркісів на суму 250 млн доларів обміняли на акції банку, які Нацбанк викупив за одну гривню.

15 червня Верховний Суд не задовольнив позов Суркісів про стягнення цих коштів з України.

Тому офшорні компанії сім'ї Суркісів (на які були оформлені депозити) подали черговий позов до ПриватБанку про порядок виконання рішення суду з 2017 року - тоді Київський апеляційний адміністративний суд зобов'язав банк повернути сім'ї Суркісів 259 млн доларів. 2 вересня Печерський районний суд Києва прийняв рішення, що ПриватБанк повинен повернути братам Суркісам 250 млн доларів і ще майже 100 млн доларів відсотків - в загальному майже 10 млрд гривень за діючим курсом.

Рішення було прийнято без розгляду спору по суті, а в якості "забезпечення". На нього Україна вже готує оскарження.

Thanks to Prime Minister @Denys_Shmyhal for excellent open-air & open-minded @G7AmbReformUA meeting! COVID, local elections, energy market, legal situation around anti-corruption agencies, public administration nominations, PrivatBank court cases, health care reform etc discussed pic.twitter.com/HLRxMRErgZ

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) September 3, 2020

Meetings with @G7AmbReformUA are especially important for me because the support from stalwart friends of #Ukraine energizes for fruitful work. I am grateful to our partners for constructive dialogue and exchange of views on topical issues. pic.twitter.com/GObH3SRMrw

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 3, 2020

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