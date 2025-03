Пандемія коронавірусу: Трамп вирішив розкритикувати медиків США через "неефективність"

“Протягом десятиліть CDC вивчали свої системи тестування, але не робили жодних дій. Їхні заходи завжди будуть несвоєчасні в разі пандемії”, — написав глава Білого дому в своєму Twitter.

Однак, за словами Трампа, при ньому “були здійснені зміни в тест-системах”, в зв’язку з чим процедура діагностики незабаром буде поліпшена, що дозволить набагато ефективніше виявляти різні захворювання, в тому числі ті, які викликані коронавірусом.

За останніми даними, у США наразі інфіковані 1716 людей та зафіксовано 41 померлого через COVID-19.

Додамо, міністр економіки ФРН допустив націоналізацію компаній через COVID-19.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020