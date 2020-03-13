Пандемія коронавірусу: Трамп вирішив розкритикувати медиків США через "неефективність"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Федеральні Центри з контролю і профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США не робили протягом багатьох років належних зусиль щодо поліпшення систем тестування пацієнтів на наявність у них різних хвороб. Про це в п’ятницю заявив президент США Дональд Трамп, передає УНН з посиланням на Twitter глави Білого дому.

“Протягом десятиліть CDC вивчали свої системи тестування, але не робили жодних дій. Їхні заходи завжди будуть несвоєчасні в разі пандемії”, — написав глава Білого дому в своєму Twitter.

Однак, за словами Трампа, при ньому “були здійснені зміни в тест-системах”, в зв’язку з чим процедура діагностики незабаром буде поліпшена, що дозволить набагато ефективніше виявляти різні захворювання, в тому числі ті, які викликані коронавірусом.

За останніми даними, у США наразі інфіковані 1716 людей та зафіксовано 41 померлого через COVID-19.

Додамо, міністр економіки ФРН допустив націоналізацію компаній через COVID-19.

For decades the @CDCgov looked at, and studied, its testing system, but did nothing about it. It would always be inadequate and slow for a large scale pandemic, but a pandemic would never happen, they hoped. President Obama made changes that only complicated things further.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020

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