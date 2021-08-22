“Олександрія” завдала “Колосу” першої поразки в сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У матчі 5-го туру Української Прем’єр-ліги “Колос” мінімально поступився “Олександрії” (0:1), повідомляє УНН з посиланням на сайт “Колоса”.
Деталі
Матч розпочався із неприємності — Спінеллі врізався у Євгенія Новака, через це захисник “Колоса” отримав травму і його забрала до лікарні швидка.
Гості на старті були дуже активними — Нгамба помилився, гості зіграли на перехоплені, а Спінеллі пробив вище воріт.
Кирило Ковалець метрів з п’ятнадцяти з розвороту стріляв вище воріт, а потім гості провели ще дві небезпечні атаки — спочатку бив Цуріков, Маханьков відбив м’яч на кутовий. А потім здалеку пробив Демченко, Маханьков знову був на висоті. Під кінець тайму ковалівці володіли ініціативою, але до ще одного гольового моменту справа не дійшла.
Другий тайм стартував із моменту, який мав Нгамба. Альваро пробивав з лінії карного майданчику гостей впритул — вище воріт.
І одразу ж після цього “Олександрія” реалізувала стандарт. Після подачі з кутового Владислав Бабогло переправив м’яч під поперечину воріт Маханькова — 0:1.
Доповнення
“Колос” поступився, а в турнірній таблиці у команди залишилося п’ять очок. В шостому турі 28 серпня ковалівці зіграють на виїзді проти київського “Динамо”.