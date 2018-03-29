Одесит постане перед судом за розповсюдження сепаратистських закликів у соцмережах
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 29 березня. УНН. Прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення проти основ національної безпеки. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі відомства.
“Установлено, що 27-річний луганчанин, який проживав в Одесі, розповсюджував у соціальній мережі Facebook публікації з закликами вчиняти дії для зміни меж території та державного кордону України. У ході обшуку за місцем проживання обвинуваченого правоохоронці виявили та вилучили наркотичну речовину (канабіс), а також паспорт громадянина України з заміненою фотокарткою власника”, — йдеться у повідомленні.
Вказаній особі повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, незаконному придбанні, зберіганні наркотичного засобу без мети збуту та у підробленні офіційного документа (ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 358 КК України).
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили двох жителів Дніпропетровської області, які за завданням спецслужб РФ проводили антиукраїнську агітацію у соціальних мережах.