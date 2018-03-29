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Новий роман Андруховича презентують у Львові у травні

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У неділю, 6 травня, о 18:00 у Львові, в театрі Лесі Українки відбудеться презентація нового роману письменника Юрія Андруховича "Коханці Юстиції". Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення видавництва Meridian Czernowitz.

У книжці піднімаються такі теми, як родинно-побутові й політичні вбивства, зґвалтування і грабунки, розбещення неповнолітніх і загадкове відокремлення голови, а також багато зрад і часто несправедливих покарань. За словами Андруховича, книжка писалася протягом 27 років й автор до останнього не знав, що з того вийде.

Нагадаємо, під час книжкового салону у Парижі українська письменниця та перша секратарка з питань культури посольства України у Франції Ірена Карпа подарувала президенту Франції Емануелю Макрону збірку оповідань українського режисера та політичного в'язня у РФ Олега Сенцова.

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