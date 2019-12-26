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Нетаньяху евакуювали у бомбосховище під час виступу через запуск ракети із сектора Газа

Нетаньяху евакуювали у бомбосховище під час виступу через запуск ракети із сектора Газа

Київ • УНН

 • 12568 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху евакуювали в бомбосховищі в місті Ашкелон після запуску ракети з сектора Газа. Про це повідомляє УНН із посиланням на Haaretz.

Так, пресслужба армії оборони Ізраїлю (IDF) повідомила про перехоплення ракети, випущеної з сектора Газа ввечері 25 грудня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступав на передвиборчому заході в місті Ашкелон на південному заході країни, коли спрацювали сирени повітряної тривоги.

"Під час Хануки, фестивалю чудес, сучасне чудо Ізраїлю "Залізний купол" (тактична система ПРО - ред.) - тільки що перехопила в повітрі ракету, випущену з Гази по ізраїльських громадянах", - йдеться у повідомленні армії оборони Ізраїлю.

Видання також опублікувало відео, на якому після отримання інформації про запуск ракет Нетаньяху залишає сцену. Їх з дружиною доставили в сусіднє сховище, а пізніше Нетаньяху повернувся на сцену і продовжив свій виступ.

Повернувшись на сцену з бомбосховища, ізраїльський прем'єр звернувся до тих, хто запустив ракети: "Людина, яка випустила ракету в минулий раз, більше не з нами. Людина, яка зробила це в цей раз, повинна почати збирати речі".

Нагадаємо, літаки ВПС Ізраїлю вразили в четвер кілька цілей в секторі Газа, що належать радикального руху ХАМАС. Це було зроблено у відповідь на атаку на єврейську державу з цієї території.

On Hanukkah, the festival of miracles, Israel's modern miracle—the Iron Dome—just intercepted a rocket mid-air after it was fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/IuuAfIIGv1

— Israel Defense Forces (@IDF) December 25, 2019

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