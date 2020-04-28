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Найвідоміші кінофестивалі світу покажуть фільми на YouTube

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Безкоштовний кінофестиваль "We Are One: A Global Film Festival" відбудеться з 29 травня по 7 червня. У програмі - ігрове й документальне кіно, короткометражки й віртуальні "круглі столи". Організатори демонструватимуть як новинки, так і кінострічки минулих років, повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.

Усі кошти, зібрані під час фестивалю, пожертвують організаціям, які борються з поширенням хвороби COVID-19.

До проведення онлайн-фестивалю долучаться Каннський, Берлінський, Венеційський, Нью-Йоркський, Єрусалимський кінофестивалі, Sundance Film Festival, Tribeca Film Festival та низка інших.

Нагадаємо, Каннський кінофестиваль через коронавірус відбудеться вперше в онлайн-режимі.

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