Найвідоміші кінофестивалі світу покажуть фільми на YouTube

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Безкоштовний кінофестиваль "We Are One: A Global Film Festival" відбудеться з 29 травня по 7 червня. У програмі - ігрове й документальне кіно, короткометражки й віртуальні "круглі столи". Організатори демонструватимуть як новинки, так і кінострічки минулих років, повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.