Найвідоміші кінофестивалі світу покажуть фільми на YouTube
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Безкоштовний кінофестиваль "We Are One: A Global Film Festival" відбудеться з 29 травня по 7 червня. У програмі - ігрове й документальне кіно, короткометражки й віртуальні "круглі столи". Організатори демонструватимуть як новинки, так і кінострічки минулих років, повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.
Усі кошти, зібрані під час фестивалю, пожертвують організаціям, які борються з поширенням хвороби COVID-19.
До проведення онлайн-фестивалю долучаться Каннський, Берлінський, Венеційський, Нью-Йоркський, Єрусалимський кінофестивалі, Sundance Film Festival, Tribeca Film Festival та низка інших.
Нагадаємо, Каннський кінофестиваль через коронавірус відбудеться вперше в онлайн-режимі.