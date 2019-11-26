На Полтавщині у власному будинку загинуло три людини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На Полтавщині сім’я із трьох людей загинули у власному будинку, наразі проводиться досудове розслідування. Про це повідомляє УНН з посилання на відділ комунікації ГУНП у Полтавській області.
Про нещасний випадок, що стався в одному із будинків Демидівки, в поліцію повідомили місцеві жителі.
“За попередньою інформацією, загинули 46-річний чоловік, 58-річна жінка та її 31-річний син. Тіла людей направили на судово-медичну експертизу. Під час огляду помешкання виявили пошкоджене вогнем ліжко і різкий запах диму”, — сказано у повідомленні.
За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Поліція розпочала досудове розслідування.
Нагадаємо, у Львові в квартирі житлового будинку чадним газом отруїлися четверо осіб, в тому числі дитина.