На Київщині знищили стратегічне обладнання, яке покривало радіосигналом 95 % України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Київській області припинили діяльність злочинної організації, яка незаконно привласнила земельну ділянку ДП “Радіопередавальний центр” площею понад 115 га, а стратегічне обладнання центру для держави, за допомогою якого радіосигналом було покрито 95% відсотків території України, знищила. Про це повідомив прокурор Київської області Дмитро Чібісов, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури.
Так, Чібісов наголосив, що співробітниками прокуратури Київської області спільно зі співробітниками Слідчого управління ГУНП в Київській області за оперативного супроводження співробітників Головного управління по боротьбі з корупцією і організованій злочинності Служби безпеки України затримано 7 осіб, серед яких троє адвокатів, колишній в.о. керівника концерну “РРТ”, екс-керівник Держспецзв’язку України, колишній в.о. начальника Держгеокадастру в Київській області, колишній арбітражний керуючий та директор ДП “Радіопередавальний центр”.
У прес-службі відзначили, що за попередньою змовою, вказані особи, упродовж 2013 року незаконно привласнили земельну ділянку ДП РПЦ площею понад 115 га в м. Бровари вартістю майже 120 млн грн.
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Крім того, за інформацією прокуратури, зловмисники за півроку до незаконної анексії АР Криму, окупації Донецької та Луганської областей, попри існуюче мобілізаційне завдання на передачу радіосигналу в особливий період часу, незаконно знищили працююче обладнання ДП “Радіопередавальний центр” за допомогою якого радіосигналом було покрито 95% відсотків території України, у тому числі окуповані території.
“Спільними зусиллями правоохоронних органів вказана незаконна діяльність осіб була припинена. До спецоперації залучено біля 200 співробітників правоохоронних органів, проведено понад 2 десятка обшуків, які проходили на території Київської, Черніговської, Одеської областей та в м. Києві” — повідомив Чібісов.
Він також додав, що на території колишнього Радянського Союзу всього було лише три таких об’єкта — один з них це РПЦ в м. Бровари.
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У прес-службі відзначили, що за процесуального керівництва прокуратури Київської області 7 затриманим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки вчиненому у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вчиненому в особливо великому розмірі у складі злочинної організації) КК України.
На даний час за клопотанням прокуратури Київської області підозрюваним у Шевченківському райсуді обираються запобіжні заходи. Так, діючому адвокату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У суботу, 31 березня, о 14:00 годині, в Шевченківському районному суді столиці обиратимуть запобіжний захід організатору злочинної організації.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.