На фоні пандемії COVID-19 Instagram пришвидшив розробку маркування акаунтів померлих користувачів

У компанії й раніше повідомляли, що працюють над такою функцією, проте через епідемію коронавірусу Instagram пришвидшив роботу.

“Ми працюємо над цими оновленнями вже певний час, але зараз, зокрема через COVID-19, ми прискорилися, щоб підтримати нашу спільноту у важкий час”, — пояснила речниця Instagram Ліза Креншоу.

Нова функція дозволить зберегти профіль, але з позначкою “Remembering” під імʼям користувача. Але, коли саме така функція буде доступна невідомо.

Наразі служба підтримки Instagram вказує, що профіль померлої людини зовнішньо жодним чином не відрізнятиметься від інших профілів. Втім, в акаунт померлої людини не можна зайти, він залишиться в тому ж вигляді, в якому його залишив власник. Одночасно з цим — такий профіль не показуватиметься у розділі “Цікаво”.

Для того, щоб позначити профіль людини, яка померла, Instagram потрібно надати свідоцтво про смерть. Крім того, родичі можуть попросити видалити акаунт.

Instagram is working on account memorialization



disclaimer: I’m not actually dead, only in the inside pic.twitter.com/DVIDLLwTAk

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 20, 2020