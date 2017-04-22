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На час "Євробачення-2017" буде тимчасово змінено організацію дорожнього руху

Київ • УНН

 • 13941 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. У зв’язку з організацією та проведенням заходів до пісенного конкурсу “Євробачення-2017” у столиці буде внесено тимчасові зміни в організацію дорожнього руху, передає УНН з посиланням на КМДА.

Так, у рамках проведення церемонії відкриття пісенного конкурсу “Євробачення-2017” вносяться тимчасові обмеження руху транспортних засобів і пішоходів у обох напрямках із 24:00 6 травня до 24:00 7 травня:

“На вул. Інститутській (від вул. Ольгинської до пров. Кріпосного),на вул. Садовій (від вул. Інститутської до вул. Михайла Грушевського), на вул. Липській (від вул. Інститутської до вул. Михайла Грушевського), на вул. Шовковичній (від вул. Інститутської до вул. Михайла Грушевського)”, — повідомляють вони.

7 травня з 13:00 до 24:00 буде обмежено рух транспортних засобів у обох напрямках на вул. Михайла Грушевського (від Європейської площі до Паркової дороги).

Також буде тимчасово заборонено рух транспортних засобів та обмежено рух пішоходів у обох напрямках із 24:00 6 травня до 24:00 7 травня на вул. Михайла Грушевського (від Паркової дороги до вул. Івана Мазепи). З 13:00 до 24:00 обмежать рух транспортних засобів і пішоходів у обох напрямках:на Парковій дорозі (від Петрівської алеї до площі Андрія Первозванного), на Петрівській алеї (від Європейської площі до Паркової дороги).

Окрім того, буде внесено такі зміни в організацію дорожнього руху:

Із 24:00 25 квітня до 24:00 18 травня буде заборонено рух пішоходів на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізної нижньою частиною тротуару на непарній стороні вул. Хрещатик).

Із 24:00 25 квітня до 24:00 18 травня обмежать рух транспортних засобів у обох напрямках:на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Михайлівської), на вул. Прорізній (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик).

У рамках проведення заходів на території Арени-МВЦ (просп. Броварський, 15) внесуть тимчасові зміни в організацію дорожнього руху, а саме: з 24:00 30 квітня до 23:00 14 травня обмежать рух транспортних засобів і пішоходів на таких вулицях:вул. Микільсько-Слобідській у обох напрямках (від вул. Панельної до вул. Митрополита Андрея Шептицького), вул. Митрополита Андрея Шептицького (від вул. Микільсько-Слобідської до вул. Раїси Окіпної).

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