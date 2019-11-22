Мораторій на видачу "спиртових" ліцензій захистить заводи Укрспирту від занепаду - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Демонополізація спиртової галузі країни має відбуватися поетапно. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт ринку Ігор Товкач, коментуючи президентський законопроект (№2300) про демонополізацію спиртової галузі.
Перш за все, треба встановити дворічний мораторій на видачу ліцензій на виробництво спирту у "приватні руки", каже він.
"Саме на видачу ліцензій приватним компаніям, а не мораторій на будівництво, як заявив депутат Шевченко при розгляді новели в сесійній залі. Поясню чому.
Будівництво спиртового заводу коштує близько 5 млн дол. Це не так багато. Для порівняння, будівництво сучасного пивзаводу середньої потужності обійдеться удесятеро дорожче. Тож допоки діятиме дворічний мораторій на видачу ліцензій - у приватних компаній буде достатньо часу, щоб залучити інвестиції, побудувати власний завод і отримати ліцензію на виробництво. Або ж вони зможуть піти іншим шляхом - придбати існуючі потужності ДП "Укрспирт" на конкурентних умовах, модернізувати їх, отримати дозвіл і одразу ж розпочати виробляти продукт.
Таким чином, гравці ринку матимуть право вибору і одночасно підвищиться інвестиційна привабливість державних підприємств", - пояснив він.
Експерт висловив сподівання, що профільний комітет ВР внесе таку поправку до другого читання законопроекту.
"Таким чином нардепи, з одного боку, відкриють шлях для інвесторів. А з іншого - збережуть спиртову галузь та державні підприємства від занепаду", - підкреслив він.
Нагадаємо, у жовтні Президент Володимир Зеленський зареєстрував у ВР законопроект про демонополізацію спиртової галузі. Ініціатива лобіює інтереси горілчаних компаній і “вбиває” ДП “Укрспирт”, кажуть експерти.
Попри відсутність економічних розрахунків, зауваження Головного науково-експертного управління ВР та двох висновків Комітетів, зокрема бюджетного, Комітет ВР з питань розвитку економіки (головний) виніс законопроект в зал для голосування, де його прийняли у першому читанні.
Щоправда, рішення головного Комітету було прийнято під гарантію зустрічі з Президентом та підготовки грунтовних змін до законопроекту. Зустріч мала відбутися 19 листопада та була перенесена.
Серед головних пропозицій змін до законопроекту – проводити демонополізацію спиртової галузі після приватизації ДП “Укрспирт”, аби не перетворити державні заводи на металобрухт і не лишити на вулиці співробітників державної компанії.