Матіос пояснив, чому ліквідація військової прокуратури - це державна зрада
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Заступник Генерального прокурора України – Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, якого на підставі листа міністра оборони відкликали з посади, опублікував на своїй сторінці у Facebook листа, в якому детально роз'яснив негативні наслідки ліквідації військової прокуратури та порівняв такий крок з державною зрадою, повідомляє УНН.
"У п’ятницю, після призначення нового генерального прокурора п. Рябошапки, я надіслав йому свій рапорт, який після реєстрації потрапив адресату.
Відповідні листи мною також надіслано голові Верховної Ради Дмитрові Разумкову та головам всіх фракцій нового парламенту. Ось текст рапорту та конверти з листами до Верховної Ради України, де (хвилиночку!) працює 125 фахових юристів. Хай читають!
p.s. - навіть подумати не міг, що простий обґрунтований лист так стривожить всіх задіяних) (має на увазі, що наслідком стало його відкликання з посади – ред.)", - написав Матіос.
До свого посту Матіос додав фото листа, якого направив Генеральному прокуророві.
У листі детально розписані негативні наслідки від ліквідації військової прокуратури.
"За результатами опрацювання встановлено, що в умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України прийняття цього законопроекту (про реформування прокуратури – ред.) в частині, що передбачає ліквідацію системи військових прокуратур та припинення повноважень військових прокурорів, може спричинити вкрай негативні наслідки як для забезпечення правопорядку в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, так і для виконання завдань у відповідних кримінальних провадженнях військових прокуратур, інших повноважень військової прокуратури, а також для розслідування російської агресії та воєнних злочинів", - йдеться у рапорті.
Далі прокурор нагадує про статтю 111 КК України "Державна зрада", яка передбачає покарання за діяння, умисно вчинені громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.
Далі Матіос доволі детально описує, які саме негативні наслідки очікують на Україну у разі ліквідації військової прокуратури.